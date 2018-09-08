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В иракской Басре ввели комендантский час из-за протестов

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Фото: REUTERS/Alaa al-Marjani
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С 8 сентября власти вводят в иракской провинции Басра комендантский час. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал «Аль-Сумария».

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Решение принято местным комитетом по безопасности и вступило в силу в 16:00 по местному времени (совпадает с московским).

Глава комитета Джаббар аль-Саади заявил, что данные меры приняты в целях «усиления контроля за безопасностью во всех районах и провинции».

8 сентября демонстранты напали на 12 пожарных машин в городе Басра на юге Ирака. По последним данным, в результате протестов два человека погибли и 45 пострадали. В этот же день минометному обстрелу подверглась территория международного аэропорта Басры.

Кроме того, на этой неделе протестующие подожгли офисы проиранских политических партий и движений, здание иранского консульства и один из президентских дворцов в центре города. Также они прорвались на территорию месторождения «Западная Курна – 2» и избили полицию. После чего власти Ирана призвали своих граждан незамедлительно покинуть Басру, а Тегеран закрыл пограничный переход между двумя странами, расположенный в 30 км от охваченного бунтом города. Жертвой протестов, как сообщает «РИА Новости», стал один человек, еще 11 пострадали. 

Парламент Ирака планирует провести экстренное собрание в связи с охватившими Басру волнениями.

Несколько дней назад демонстранты вышли на стихийные митинги с требованием наладить снабжение города чистой питьевой водой и электричеством. Акции протеста начались еще в июле.

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