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Черноморский флот пополнится двумя кораблями с ракетами «Калибр»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В 2019 году Черноморский флот усилят новейшие малые ракетные корабли «Циклон» и «Ингушетия» с крылатыми ракетами «Калибр-НК».

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, они войдут в состав 41-й гвардейской бригады ракетных кораблей Черноморского флота. На вооружении обоих кораблей также стоят сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Ониксы».

«Циклон» — это третий корабль проекта 22800 «Каракурт». Название не окончательное — в ближайшее время ему присвоят имя одного из российских городов.

МРК проекта «Каракурт» создавались для ведения боевых действий в ближней морской зоне. Они построены с применением технологии малой заметности.

«Ингушетия» — седьмой корабль проекта 21631 «Буян-М». Теоретически корабли этого класса предназначаются для охраны и защиты экономической зоны государства.

Подробнее — в материале «Известий»:

Черное море ждет «Циклон»

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