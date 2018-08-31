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Корвет «Громкий» прибыл во Владивосток для испытаний

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Фото: youtube.com
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Корвет «Громкий» прибыл во Владивосток для прохождения испытаний. Ожидается, что корабль войдет в состав сил Тихоокеанского флота (ТОФ) до конца 2018 года.

«Корабль доставлен в главную базу флота с Амурского судостроительного завода в транспортном плавучем доке «Зея», — рассказал ТАСС официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский в пятницу, 31 августа.

По его словам, в ближайшие дни корабль выйдет из дока чтобы наладить работу установленного на нем оборудования. Также корвет должен пройти ходовые и государственные испытания.

«Громкий» предназначен для патрулирования, ведения борьбы с надводными и подводными кораблями противника, поддержки морского десанта в ближней морской зоне. Это второй корабль проекта 20380.

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