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В Киеве найден мертвым иностранный инструктор украинской Нацгвардии

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Иностранный боец спецназа, который занимался инструктажем военнослужащих украинской Нацгвардии, был найден мертвым на съемной квартире в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

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Тело погибшего 1982 года рождения обнаружила хозяйка квартиры. Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы, однако отмечается, что у мужчины ранение головы. Рядом с телом также найдены документы и травматический стартовый пистолет, пишет «Федеральное агентство новостей».

По информации украинских СМИ погибший — гражданин Израиля Бари Бонен. Перед смертью он опубликовал прощальное письмо в социальной сети Facebook. Как сообщает «РИА Новости», впоследствии в полиции опровергли причастность мужчины к Нацгвардии и сообщили, что возможная причина смерти — суицид.

В мае главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос раскрыл информацию о количестве участников военной операции в Донбассе, которые покончили жизнь самоубийством с начала 2018 года. Всего, по его словам, из 326 тыс. украинских военных, участвовавших в военной операции в Донбассе, не менее 554 человек совершили самоубийство.

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