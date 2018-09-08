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Рэпер Мак Миллер найден мертвым в своем доме

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Американский рэпер Мак Миллер найден мертвым в собственном доме. По данным портала TMZ, причиной смерти стала передозировка наркотиками.

По словам источников издания, тело 26-летнего хип-хоп исполнителя было обнаружено 7 сентября. Службы спасения в его особняк вызвал близкий друг рэпера.

В последние годы музыкант боролся с наркотической зависимостью, которая возникла после расставания с певицей Арианой Гранде. Пара встречалась в течение двух лет. После разлуки поп-дива назвала эти отношения «токсичными».

Как пишет Variety, в начале августа Мак Миллер выпустил альбом Swimming, в поддержку которого планировал отправиться в тур. Пластинка дебютировала с третьей позиции в чарте Billboard 200.

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