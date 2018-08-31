Прямой эфир

Эминем выпустил новый альбом

0
Фото: Global Look Press/Daniel DeSlover
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэтерс) без предварительных анонсов выпустил новый альбом Kamikaze. Пластинка стала десятой в карьере исполнителя.

В записи альбома приняли участие канадская певица Джесси Рейез, продюсер Пол Розенберг и рэпер Джойнер Лукас, пишет «Газета.Ру».

Альбом состоит из 13 треков. Последняя композиция Venom прозвучит в одноименном фильме об одном из главных антигероев вселенной Человека-паука, который выйдет в ноябре 2018 года.

В апреле сообщалось, что Эминем, долгие годы боровшийся с алкогольной и наркотической зависимостями, отпраздновал 10 лет трезвости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Певица Адель выпустит новый альбом в 2019 году
Рэпер Дрейк представит в новом альбоме неизданную песню Майкла Джексона

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017