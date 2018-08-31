Эминем выпустил новый альбом

Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэтерс) без предварительных анонсов выпустил новый альбом Kamikaze. Пластинка стала десятой в карьере исполнителя.

В записи альбома приняли участие канадская певица Джесси Рейез, продюсер Пол Розенберг и рэпер Джойнер Лукас, пишет «Газета.Ру».

Альбом состоит из 13 треков. Последняя композиция Venom прозвучит в одноименном фильме об одном из главных антигероев вселенной Человека-паука, который выйдет в ноябре 2018 года.

В апреле сообщалось, что Эминем, долгие годы боровшийся с алкогольной и наркотической зависимостями, отпраздновал 10 лет трезвости.