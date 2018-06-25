Певица Адель выпустит новый альбом в 2019 году

Британская певица Адель работает над новым альбомом, который будет выпущен после долгого перерыва. Об этом пишет The Sun со ссылкой на источник.

По данным издания, ранее в июне исполнительница уже встречалась с продюсерами, чтобы обсудить новую пластинку. Песни для нее певица собирается записать уже этим летом.

«Она прилетела в Великобританию, где и планирует записываться. На данный момент ведутся переговоры с некоторыми студийными музыкантами, несколько песен уже готовы», — сообщил инсайдер.

Релиз альбома намечен на декабрь 2019 года — к католическому Рождеству.

В 2015 году Адель выпустила пластинку под названием «25». После проведения мирового турне в поддержку альбома исполнительница сообщила о перерыве в карьере.

В мае Адель возглавила список самых богатых молодых исполнителей Великобритании — ее состояние было оценено в $190 млн. По итогам 2017 года она была признана одним из самых высокооплачиваемых музыкантов в мире по версии Forbes.