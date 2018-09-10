Количество электробусов на дорогах Москвы увеличилось до восьми

Количество электробусов на маршруте № 73 «ВДНХ (южная)» — «6-й микрорайон Бибирева» на северо-востоке Москвы увеличили с 10 сентября.

Как сообщает пресс-служба Мосгортранса, теперь его обслуживают восемь единиц нового транспорта.

«Всего в парк Мосгортранса поступило 10 машин, производители под контролем наших специалистов продолжают их настройку. На маршрут выходит только проверенный подвижной состав», — заявили в пресс-службе.

Первые в России электробусы были запущены 1 сентября. На маршрут сначала вышла одна машина. В сентябре новый транспорт будет осуществлять перевозки бесплатно.

До конца 2018 года электробусы обещают запустят по маршрутам троллейбуса № 83 («Уссурийская улица — метро «Преображенская площадь»), троллейбуса № 42 («Рижский вокзал — метро «Петровский парк»), троллейбуса № 76 («Холмогорская улица — метро «ВДНХ»), троллейбуса № 36 («Бескудниковский переулок — 1-я Останкинская улица»). Также новый транспорт заменит автобус Т25, перевозящий пассажиров от проспекта Буденного до Политехнического музея.

В электробусах 30 сидячих мест и низкий уровень пола. В них установили пандусы (аппарели) и накопительную площадку, которые обеспечивают высокий уровень комфорта для всех пассажиров, включая маломобильных. Зарядка таких машин осуществляется с помощью пантографа на ультрабыстрых зарядных станциях, расположенных на конечных остановках. Кроме того, новый транспорт расходует на 18% меньше электроэнергии, чем троллейбус.

Салон электробуса вмещает не менее 85 пассажиров, он оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi. В целях обеспечения высокого уровня безопасности пассажиров в машинах установлены автоматическая система информирования, датчики задымления и температуры, тревожные кнопки и система видеонаблюдения.

В мае 2018 года победителями аукционов на поставку нового транспорта в Москву стали российские автопроизводители — КамАЗ и группа ГАЗ, с каждым из которых заключен контракт на поставку 100 электробусов и установку 31 ультрабыстрой зарядной станции. В декабре 2018 года будет разыгран еще один лот на 100 подобных транспортных средств для Москвы, а в 2019–2020 годах планируется ежегодно закупать по 300 машин.