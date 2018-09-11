Ровно 17 лет назад в деловой столице США произошел беспрецедентный по количеству жертв и наглядности разрушений теракт. Очень хорошо помню кадры пылающей башни Торгового центра в Нью-Йорке и второй самолет, врезающийся в здание буквально в прямом эфире. Как такое вообще могло произойти?

В трагедии 9.11 по-прежнему остается множество белых пятен, но по умолчанию мы все же принимаем официальную позицию американских властей. На ее основе российским руководством изначально и было принято решение не только выразить соболезнования американскому народу и категорически осудить действия боевиков, но и всемерно поддержать начатую Вашингтоном масштабную кампанию возмездия в отношении «Аль-Каиды» и движения «Талибан» (организации запрещены в России) на территории Афганистана.

Россия, помимо прочих соображений, еще и связывала с объявленной США войной против террористов надежду на то, что Вашингтон перестанет делить их на хороших и плохих. На тот момент наша страна уже успела испытать на себе ужасы терактов и очень надеялась, что Штаты и их союзники больше не будут поддерживать орудовавших на нашей территории боевиков и именовать их «повстанцами» и «борцами за независимость». Казалось, что вещи будут окончательно названы своими именами. Независимо от внутренней и глобальной политической конъюнктуры.

Как показало дальнейшее развитие событий, мы серьезно ошибались и явно переоценивали благонамеренность американского военного присутствия в Афганистане. Но все эти годы мы добросовестно обеспечивали один из маршрутов транспортировки грузов для обеспечения операции «Несокрушимая свобода». Одно время даже всерьез обсуждались планы создания для этих целей полноценной логистической базы США (НАТО) в Ульяновске.

Чем же в конечном итоге ответили на наши нескончаемые жесты доброй воли американцы? Безосновательными обвинениями в поставках оружия талибам. Причем такие инсинуации в адрес нашей страны звучат не на уровне политических аутсайдеров вроде сенатора Теда Круза, который даже умудрился приписать нам поддержку ИГИЛ (запрещена в России), а, например, из уст теперь уже бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Мы же не делили и не делим террористов на настоящих и условно «умеренных». Если кто-то взрывает мирных людей и отрезает им головы — в нашем восприятии это подлежащий уничтожению объект, с которым (за редким исключением) не ведут переговоры.

У американцев же подход принципиально иной. Ими многие террористические группировки воспринимаются как ситуативные союзники, поскольку приносят США (как им кажется) геополитическую пользу. Яркий тому пример — мимикрирующая «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Нам просто непонятно, как можно так бесцеремонно поддерживать орудующее на территории Сирии отделение «Аль-Каиды»? Той самой международной террористической организации, которая несет ответственность за теракты 11 сентября и гибель тысяч американцев? И не просто поддерживать, а почти открыто угрожать России и Ирану ответными мерами в случае готовящейся ликвидации последнего оплота боевиков в Идлибе?

Нынешние власти США упорно продолжают повторять ошибки своих предшественников и проявляют какую-то необъяснимую удивительную близорукость. Они же не могут не знать, что «террорист № 1» Усама бен Ладен, который был во всех смыслах олицетворением 11 сентября, в свое время был выпестован американскими спецслужбами для борьбы с Советским Союзом.

Даже после того как «Аль-Каида» повернула оружие против самих американцев, идеолог поддержки боевиков в Афганистане Збигнев Бжезинский в интервью изданию The American Interest с уверенностью говорил, что «сделал бы это снова». По его мнению, жизни тысяч ни в чем не повинных американцев все-таки стоили того, чтобы заманить СССР в ловушку и устроить ему «свою Вьетнамскую войну».

Пока эти люди делают политику в США, мир просто обречен в такие скорбные дни вспоминать ее жертв, а немногочисленные миролюбивые страны — делать все от них зависящее, чтобы положить конец этому геополитическому безумию.

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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