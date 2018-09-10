Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) поставит «Аэрофлоту» 100 самолетов Superjet 100 (SSJ-100). Документ был подписан в присутствии президента России Владимира Путина генеральным директором российского авиаперевозчика Виталием Савельевым и главой ОАК Юрием Слюсарем. Торжественная церемония прошла в рамках Восточного экономического форума, сообщила в понедельник, 10 сентября, пресс-служба «Аэрофлота».

«Соглашение предполагает поставку 100 российских самолетов SSJ-100 в период с 2019 по 2026 год. Лайнеры будут поставлены в двухклассной компоновке — 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 в салоне экономического класса», — говорится в сообщении.

ПО словам Савельева, данное соглашение является крупнейшим в истории современного «Аэрофлота».

«С учетом контракта на 50 самолетов МС-21 наша компания к 2026 году поставит на крыло 200 отечественных самолетов», — отметил он.

В настоящий момент авиакомпания эксплуатирует 49 самолетов SSJ-100. В ближайшее время ожидается поставка 50-го авиалайнера данного типа.

Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих на заседании президиума Госсовета заявил, что «Аэрофлот» в 2018 году перевезет на 70% больше пассажиров, чем в 2017 году по плоским тарифам.