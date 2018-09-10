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Лужков предложил свой вариант стабилизации курса рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Развитие агрокомплекса может помочь в стабилизации курса валют. Об этом в понедельник, 10 сентября, заявил бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

По словам экс-градоначальника столицы, в России необходимо постепенно уходить от монетаризма, а заниматься реальным сектором экономики — развивать агрокомплекс и другие «народные вещи».

«А если мы продолжим им заниматься, то количество проблем перейдет в качество, и тогда уже можно будет говорить об обвале [валюты]», — цитирует Лужкова телеканал «Звезда».

При этом экс-мэр Москвы призвал не поддаваться панике в связи с ростом курса рубля.

В понедельник курс доллара впервые с 16 марта 2016 года превысил отметку в 70 рублей, а евро — 81 рубль. Российская валюта находится под давлением на фоне обострения санкционной риторики со стороны США. Также влияние на курс оказала покупка средств на внутреннем рынке Центробанком.

Бывший глава Центрального банка России (1995–1998 годы), председатель наблюдательного совета группы ВТБ Сергей Дубинин считает, что в настоящее время не имеет никакого смысла приобретать доллары. По его словам, существует вероятность того, что от этого актива придется избавляться, если новые ограничительные меры Вашингтона будут заключаться в запрете на работу с американской валютой для значительного числа банков РФ.

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