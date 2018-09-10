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Евро впервые с 2016 года превысил 81 рубль

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Курс евро на Московской бирже впервые с весны 2016 года превысил 81 рубль. Позже курс незначительно снизился.

В начале торгов 10 сентября курс слегка снизился. Подъем зафиксирован около 13:00 мск. За несколько минут европейская валюта выросла до 81,25 рублей (на 45 копеек выше уровня закрытия 7 сентября). В прошлый раз такой курс наблюдался 1 марта 2016 года. Максимум за день составил 81,6 рубля. На 15:58 мск курс составлял 81,3250 рубля.

Курс ЦБ на 11 сентября составляет 80,6702 рубля за евро.

Курс доллара на Московской бирже после открытия торгов также вырос и впервые с марта 2016 года превысил 70 рублей. На 15:58 мск курс составил 70,25 рубля.

Рубль находится под давлением на фоне обострения санкционной риторики со стороны США. Влияние на курс также оказала покупка Центробанком валюты на внутреннем рынке.

Как ранее признало агентство Bloomberg, Россия способна защитить свою национальную валюту, и в случае необходимости Центробанк всё еще может воспользоваться корректировкой процентных ставок для укрепления ее курса.

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