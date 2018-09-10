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Актер Том Харди представит в Москве фильм «Веном»

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Фото: WDSSPR
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Актер Том Харди представит в Москве фильм «Веном» по мотивам комиксов Marvel. Об этом сообщили в пресс-службе компании WDSSPR.

Картина режиссера Рубена Флейшера с Харди в главной роли основывается на комиксах издательства Marvel Comics о персонаже Эдди Броке. Это будет первый фильм, снятый в рамках вселенной Marvel от Sony. По сюжету в героя вселяется существо-симбиот и наделяет его сверхчеловеческими способностями. Также роли в фильме сыграли Мишель Уильямс, Риз Ахмед и другие.

В Москву артист прибудет 21 сентября. Американские зрители увидят картину начиная с 5 октября, в России фильм в прокат выйдет 4 октября, пишет агентство городских новостей «Москва»Первый трейлер фильма «Веном» с Томом Харди появился в Сети в конце апреля.

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