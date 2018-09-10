Каждый четвертый украинец хотел бы возродить Советский Союз

Каждый четвертый украинец хотел бы возрождения Советского Союза, частью которого была бы Украина, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного аналитическим объединением «Кальмиусская группа», сообщает ТАСС.

В Донбассе процент ностальгически настроенных по отношению к СССР граждан выше — каждый третий хочет возродить Советский Союз.

Согласно опросу, 43% населения Украины в целом и 51% жителей Донбасса считают, что их жизнь или жизнь их семей в советские времена была лучше.

Несмотря на высокие оценки советского периода, абсолютное большинство украинцев поддерживают идею независимости страны, отмечают социологи.

24 августа президент Украины Петр Порошенко заявил о разрыве связей с Российской империей и СССР на военном параде в Киеве по случаю Дня независимости страны.