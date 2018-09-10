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Каждый четвертый украинец хотел бы возродить Советский Союз

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Фото: ТАСС/Лысцева Марина
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Каждый четвертый украинец хотел бы возрождения Советского Союза, частью которого была бы Украина, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного аналитическим объединением «Кальмиусская группа», сообщает ТАСС.

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В Донбассе процент ностальгически настроенных по отношению к СССР граждан выше — каждый третий хочет возродить Советский Союз.

Согласно опросу, 43% населения Украины в целом и 51% жителей Донбасса считают, что их жизнь или жизнь их семей в советские времена была лучше.

Несмотря на высокие оценки советского периода, абсолютное большинство украинцев поддерживают идею независимости страны, отмечают социологи.

24 августа президент Украины Петр Порошенко заявил о разрыве связей с Российской империей и СССР на военном параде в Киеве по случаю Дня независимости страны.

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