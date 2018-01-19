Украинцев оскорбил серп и молот в эфире австралийского телеканала

Украинские активисты добились от австралийского канала Channel 7 убрать из рекламного ролика советскую символику — серп и молот. Об этом написал на своей странице Facebook председатель Союза украинских организаций Стефан Романов.

Украинцев возмутил проморолик кулинарного шоу My Kitchen Rules, в котором приняли участие две девушки из России. В частности, в ролике под песню Moskau группы Dschinghis Khan был продемонстрирован серп и молот, что и возмутило активистов, передает «РИА Новости».

Украинцы потребовали убрать советскую символику, посчитав ее унизительной. Кроме того, организация сравнила серп и молот со свастикой. В результате австралийский канал удовлетворил требование активистов, о чем и сообщил Романов.