Пространственная стратегия даст экономике 50 трлн рублей до 2035 года

Реализация проектов, заложенных в «Стратегию пространственного развития», принесет российской экономике около 50 трлн рублей до 2035 года. Об этом «Известиям» рассказал первый заместитель министра финансов Леонид Горнин. Только транспортные проекты на горизонте до 2035 года обеспечат рост ВВП на 0,6–0,8% ежегодно. По оценке Минэкономразвития, эффект от реализации стратегии составит 1% ВВП до 2025 года. Наиболее значимыми в стратегии станут изменения экономики в региональном разрезе, полагают эксперты. Концентрация инвестиций и деловой активности в определенных точках и их последующее объединение усилят экономический эффект.

Пространственная стратегия создаст для экономики добавленную стоимость примерно на 50 трлн рублей, полагает первый заместитель министра финансов Леонид Горнин. Стратегия рассчитана на период до 2025 года, но основные эффекты проявятся до 2035 года. При этом локомотивом развития станет транспорт. По оценке Леонида Горнина, эти проекты будут давать 0,6–0,8% ВВП ежегодно на горизонте до 2035 года.

— Это включает магистральные автодороги, развитие железнодорожных перевозок, скоростных пассажирских перевозок, порты и внутренние водные пути, — сказал «Известиям» замминистра.

По предварительной оценке Минэкономразвития, реализация стратегии даст экономике 1% ВВП к 2025 году, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства. Однако МЭР ожидает и нематериального эффекта от воплощения в жизнь заложенных в стратегию мероприятий. В частности, повышения инфраструктурной связанности территорий, улучшения качества жизни людей, повышения доступности современных услуг. Точно подсчитать экономический эффект будет возможно только после утверждения стратегии и плана ее реализации, подчеркнули в пресс-службе Минэкономразвития. В конце августа министерство внесло соответствующий проект в правительство.

По данным Росстата, в 2017 году ВВП России составил 92 трлн рублей. С учетом ожиданий роста экономики и инфляции наиболее вероятно, что по итогам 2018 года ВВП России составит 97-97,5 трлн рублей, отметил начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев. В денежном выражении 1% от ВВП России может составлять около 0,9–1,0 трлн рублей, подчеркнул он.

Существуют разные модели для оценки влияния стратегии на экономику, поэтому оценки могут различаться, отметил Старший научный сотрудник Лаборатории исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Степан Земцов.

Наиболее важными в стратегии станут аспекты изменения структуры экономики в региональном разрезе, размещение национальных технологических платформ, выделение территорий опережающего социально-экономического развития и снятие инфраструктурных ограничений, полагает Константин Бушуев. Это приведет к концентрации населения, экономической активности и инвестиций в определенных точках, что должно повысить производительность труда, считает Степан Земцов. Таким образом, создаются большие агломерации, соединяя которые, можно создать еще больший рынок. Все это повысит транспортную проницаемость страны, сделав более выгодной, например, поставку товаров из Китая в Европу, пояснил он.

Однако расходы на проекты, перечисленные в пространственной стратегии, могут составить миллиарды и даже триллионы рублей. Экономический эффект будет зависеть от того, смогут ли государство и бизнес профинансировать все эти инициативы, считает Степан Земцов. Самых больших затрат потребует транспорт: проект высокоскоростной магистрали Москва–Казань, скоростной магистрали, соединяющей Челябинск и Екатеринбург, модернизация трассы «Урал», создание подходов к Крымскому мосту и развитие аэропортов в крупнейших городах, добавил он.