К проблемам, связанным с пенсионным маневром, я могу подойти совершенно объективно, поскольку ни в каком обозримом будущем выходить на пенсию не планирую. В этом плане рекомендую брать пример с моего учителя и коллеги Генри Резника, которые в свои 80 лет бесспорно остается лучшим практикующим адвокатом России.

Что касается повышения пенсионного возраста — это общемировая тенденция: за последние полстолетия ожидаемая продолжительность жизни людей во всем мире резко возросла, и большинство граждан в возрасте 60 лет отнюдь не ощущают себя стариками, которым пора выходить на заслуженный отдых. Иное дело, что сами пенсии должны быть достойными. Поэтому проводимые сегодня преобразования ни в коем случае не должны свестись к механическому повышению возраста выхода на пенсию, их результатом должен стать существенный рост самих пенсий и доведение их до среднеевропейского уровня.

Хотел бы остановиться на юридических проблемах. Президент Владимир Путин предложил ввести для работодателей административную и уголовную ответственность за увольнение работников, которым осталось пять лет до выхода на пенсию, а также за отказ в приеме на работу по причине возраста.

Для тех, кто решит уволиться в предпенсионном возрасте по собственному желанию, максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2019 года будет увеличен более чем в два раза – с 4,9 тыс. рублей до 11 280 рублей. Выплачиваться такое пособие будет не более года.

Президент указал, что работодатели будут обязаны ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.

Стремление главы государства законодательно защитить от увольнения лиц, находящихся в возрасте, когда новую работу найти уже достаточно трудно, вполне понятно и совершенно оправданно. Мы много говорим о социальной ответственности бизнеса, и это правильно. Не случайно сегодня некоторые руководители крупных компаний заявляют, что они ни в коем случае не допустят какой-либо дискриминации по возрасту. И делают они это в силу своей гражданской ответственности, а не из-за страха перед возможным наказанием.

Главный вопрос, связанный с любыми, даже самыми лучшими, законами — это правоприменение. Не исключено, что некоторые бизнесмены предпримут попытку этот закон обойти. У некоторых экспертов возникает опасение, что предприниматели и вовсе перестанут брать на работу лиц старше 50 лет. К тому же многие полагают, что коль скоро предприниматель твердо решил уволить своего работника, у него найдутся десятки способов устроить ему такую жизнь, чтобы он действительно уволился «по собственному желанию».

Вспоминается история председателя одного из комитетов Госдумы, который за что-то невзлюбил руководителя своего аппарата и уволил его. Суд восстановил на работе незадачливого чиновника, после чего он был немедленно уволен вновь. Так продолжалось довольно долго, пока «искатель справедливости» не скончался от инфаркта. Заметим, что российские суды, как правило, встают на сторону лиц, чье увольнение было осуществлено с нарушением законодательства. Думается, за исполнением закона, предложенного президентом, будет установлен жесткий контроль, и это позволит избежать его массовых нарушений.

Важно, чтобы новый закон не стал элементом дополнительного давления на бизнес. Российские предприниматели и так уже являются «угнетенным классом»: они находятся под жестким давлением чиновников, правоохранителей и бесчисленных проверяющих инстанций. Между тем современный бизнес действует в условиях жесточайшей международной конкуренции. Всякое давление на него оборачивается дополнительными издержками, а, значит, падением конкурентоспособности. В принципе предприниматель должен иметь достаточную свободу, чтобы решать, какие именно работники ему нужны: ведь он и только он отвечает за конечный результат.

Определенный соблазн может возникнуть и у самих работников предпенсионного возраста. Не столь уж неправ был Наполеон: главные стимулы, которые движут человеком, — личная выгода и страх. Именно страх перед увольнением заставляет многих выполнять свои обязанности добросовестно. Попробуйте убрать этот фактор — и найдутся люди, которые, будучи застрахованными от увольнения в течение ряда лет, станут просто «отбывать номер». Формально их будет невозможно ни в чем обвинить, чтобы подвести под статью об увольнении, но и пользы они никакой не принесут. Но это уже, как говорится, дело их совести и ответственности. Важно, что государство предприняло всё возможное, чтобы защитить их права.

Говоря о политике кнута и пряника в области пенсионного обеспечения, акцент следует делать именно на пряник. Всяких кнутов в нашей жизни и так уже предостаточно. Весьма перспективной, например, представляется идея наладить переобучение лиц предпенсионного возраста. Как показывают опросы предпринимателей, большинство из них готовы принимать на работу пожилых людей только в том случае, если они обладают высокой квалификацией.

Кроме того, в деле пенсионного обеспечения невозможно полагаться только на государство. Нам нужно развивать систему частных пенсионных фондов, которые во всем мире предоставляют возможность работнику самому планировать свою пенсию.

Автор — адвокат, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации

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