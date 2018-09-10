Из МИД Польши уволили окончивших МГИМО сотрудников

Сотрудники министерства иностранных дел Польши, получившие образование в МГИМО, уволены. Об этом заявил в понедельник, 10 сентября, глава польского ведомства Яцек Чапутович.

«На руководящих должностях в настоящее время нет людей, будь то в стране или в загранпредставительствах, которые были бы в списках сотрудников коммунистических спецслужб или были выпускниками московского МГИМО», — цитирует его «РИА Новости».

Чапутович уточнил, что заменены все из 111 директоров и заместителей директоров департаментов МИД Польши.

Весной МИД Польши предупредил граждан страны об опасности посещения России, в ведомстве заявили о существовании террористической угрозы, которая может вырасти в связи с чемпионатом мира по футболу.