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Из МИД Польши уволили окончивших МГИМО сотрудников

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Сотрудники министерства иностранных дел Польши, получившие образование в МГИМО, уволены. Об этом заявил в понедельник, 10 сентября, глава польского ведомства Яцек Чапутович.

«На руководящих должностях в настоящее время нет людей, будь то в стране или в загранпредставительствах, которые были бы в списках сотрудников коммунистических спецслужб или были выпускниками московского МГИМО», — цитирует его «РИА Новости».

Чапутович уточнил, что заменены все из 111 директоров и заместителей директоров департаментов МИД Польши.

Весной МИД Польши предупредил граждан страны об опасности посещения России, в ведомстве заявили о существовании террористической угрозы, которая может вырасти в связи с чемпионатом мира по футболу.

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