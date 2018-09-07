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Польские таможенники объявили «тихую забастовку» на границе с Украиной

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Польские таможенники объявили «тихую забастовку» на границе с Украиной, в связи с чем может увеличиться время прохождения границы. Информацию об этом распространило посольство Украины в Варшаве в пятницу, 7 сентября.

«Польские таможенники начали так называемую «тихую забастовку», что может привести к увеличению очередей и длительности прохождения таможенных процедур во время пересечения украинско-польской государственной границы на автомобильных и пешеходных пунктах пропуска», — цитирует сообщение дипломатов «Газета.ру».

«Тихая», или «итальянская забастовка» (обструкция) — форма протеста наряду с забастовкой и саботажем, заключающаяся в предельно строгом исполнении сотрудниками предприятия своих должностных обязанностей и правил.

В феврале более 400 автомобилей скопились в очереди на пункте пропуска «Краковец» на украинско-польской границе. Пресс-служба западного регионального управления государственной пограничной службы Украины сообщила в Facebook, что это связано с перебоями в работе базы данных таможни.

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