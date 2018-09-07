На границе с Украиной польская таможня пресекла ввоз картины Шагала
Польские таможенники задержали картину, предположительно принадлежащую кисти художника Марка Шагала, которую пытались ввезти с территории Украины. Об этом в пятницу, 7 сентября, сообщила пресс-секретарь таможенной администрации в Люблине Марта Шпаковская.
«В Польшу картину намеревался ввезти 51-летний гражданин Украины», — цитирует ее «РИА Новости».
Шпаковская добавила, что на полотне есть подпись художника, но таможня ожидает результатов экспертизы о подлинности произведения искусства.
Нарушитель заявил, что картину подарил ему отец.
Марк Шагал — российский и французский художник белорусско-еврейского происхождения, один из самых известных представителей художественного авангарда XX века.
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