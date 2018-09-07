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На границе с Украиной польская таможня пресекла ввоз картины Шагала

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Польские таможенники задержали картину, предположительно принадлежащую кисти художника Марка Шагала, которую пытались ввезти с территории Украины. Об этом в пятницу, 7 сентября, сообщила пресс-секретарь таможенной администрации в Люблине Марта Шпаковская.

«В Польшу картину намеревался ввезти 51-летний гражданин Украины», — цитирует ее «РИА Новости».

Шпаковская добавила, что на полотне есть подпись художника, но таможня ожидает результатов экспертизы о подлинности произведения искусства.

Нарушитель заявил, что картину подарил ему отец.

Марк Шагал — российский и французский художник белорусско-еврейского происхождения, один из самых известных представителей художественного авангарда XX века.

24 августа сотрудники таможни столичного аэропорта Шереметьево нашли у 61-летнего гражданина России рога белого носорога. На свободном рынке их стоимость составляет порядка €90 тыс., или 7 млн рублей.

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