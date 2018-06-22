Таможенная служба РФ посчитала сумму незаконно выведенных средств

Около 92 млрд рублей было незаконно выведено по экспортным и импортным контрактам из российской экономики за последние 14 месяцев. Об этом «Известиям» заявили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

По данным ведомства, более 85% от этой суммы связано с импортом. Поставки были оплачены из России, но товары в страну так и не поступили. Соответствующий показатель составляет 12% от годового оттока капитала, что, по мнению экспертов, не представляет угрозы российской экономике.

За прошлый год из России было незаконно выведено 79,8 млрд рублей. Из них 68,8 млрд рублей связаны с невозвратом в Россию денег, уплаченных нерезидентам за так и не поставленные товары.

Подробнее о последствиях незаконного вывода денег и методах борьбы ФТС читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

ФТС выявила незаконный вывод за рубеж 92 млрд рублей