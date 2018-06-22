ФТС выявила незаконный вывод за рубеж 92 млрд рублей

Из российской экономики за последние 14 месяцев было незаконно выведено 92 млрд рублей по экспортным и импортным контрактам, рассказали «Известиям» в Федеральной таможенной службе (ФТС). Более 85% от этой суммы связано с импортом: поставки были оплачены, но товары в Россию так и не поступили. Заявленная цифра занимает всего 12% от годового объема оттока капитала и не представляет угрозы экономике, отмечают эксперты. Чтобы побороть нелегальный вывод денег, ФТС фиксирует фирмы-однодневки и передает информацию о них в банки и налоговую службу. По данным ведомства, это уже позволило предотвратить вывод $3,7 млрд.

За 2017 год из России было незаконно выведено 79,8 млрд рублей по экспортным и импортным контрактам, всего было зафиксировано 3129 таких случаев. Из них 1563 случая, или 68,8 млрд рублей, связаны с невозвратом в Россию денег, уплаченных нерезидентам за так и не поставленные товары. Тенденция сохранилась и в начале 2018 года: за январь-февраль было незаконно выведено 12,2 млрд рублей. Из них 10,3 млрд рублей — по импортным контрактам.

В прошлом году импорт товаров в Россию вырос на 24,5% на фоне укрепления рубля. По данным ФТС, общая стоимость импорта составила $228,5 млрд (около 14,5 трлн рублей по курсу на 21 июня). При этом сальдо торгового баланса было положительным и составило $130,6 млрд.

Чистый отток капитала в прошлом году составил $31,8 млрд, подчеркнул главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. Эксперт пояснил, что за выводом капитала чаще всего стоят либо зарубежные инвестиции, либо выплата долгов. При этом необходимо различать отток капитала и его незаконный вывод, отметил советник гендиректора «Открытие Брокер» по макроэкономике Сергей Хестанов. Объемы нелегального вывода слишком малы, чтобы представлять проблему для российской экономики.

При этом таможенная служба борется не столько с выводом средств как таковых, а с тем, что в процессе вывода идет уклонение от уплаты налогов и пошлин, а также легализация средств за рубежом, полагает Антон Табах.

ФТС в течение нескольких лет ведет активную борьбу с фирмами-однодневками, участвующими во внешнеторговых отношениях, подчеркнули в ведомстве. Их деятельность анализируют: фиксируют сомнительные операции, наличие задолженности перед федеральным бюджетом, а также факт отсутствия компании по заявленному юридическому адресу. Недобросовестные компании, их учредители и менеджмент попадают в «стоп-лист». Как отметили в ФТС, другая фирма с теми же учредителями автоматически попадет в область риска.

Кроме того, информация поступает в банки и органы Федеральной налоговой службы (ФНС). За 2016–2017 годы налоговики проверили более тысячи компаний, отнесенных ФТС к предприятиям с высоким уровнем риска, в результате из ЕГРЮЛ исключили 350 организаций. За три года в банки была передана информация о 250 компаниях, которые проводили сомнительные операции с использованием деклараций на товары (ввоз товаров со значительным завышением цены или ввоз одних и тех же товаров).

По экспертной оценке ФТС, за счет этих мер удалось предотвратить незаконный вывод за рубеж более $3,7 млрд.

Полностью искоренить незаконный вывод денег невозможно, но достигнутые результаты можно считать вполне удовлетворительными, полагает Сергей Хестанов. По мнению эксперта, гораздо важнее работать над причинами вывода: улучшать бизнес-климат, работать над снижением административной ренты, но это долгий и трудный процесс.

Имеющаяся нормативная база представляется достаточной, чтобы противостоять незаконному выводу, отметил Антон Табах. Кроме того, она регулярно адаптируется под изменяющиеся условия и появление новых незаконных схем. По мнению эксперта, в отсутствие финансовых кризисов налоговикам и таможенникам будет достаточно текущего инструментария при условии улучшения применяемых технологий.