Таможня оформила 11 тыс. чеков tax free в период ЧМ-2018

Федеральная таможенная служба России (ФТС) оформила 11 тыс. чеков tax free в период проведения чемпионата мира по футболу-2018. Всего же с начала запуска системы в апреле было оформлено 22 тыс. чеков, сообщил первый заместитель главы ФТС Руслан Давыдов.

Наибольшее число чеков было оформлено в пункте tax free в Шереметьево — 15 тыс. В Пулково и Домодедово — по 3 тыс., а во Внуково — около 1 тыс. чеков. Общая сумма цены товаров составила более 1 млрд рублей, пишет ТАСС.

Среди товаров, на которые оформлялись чеки, помимо сувениров оказались одежда и обувь, ювелирные украшения, наручные часы, кожгалантерея и косметика. Больше всего чеков за период ЧМ-2018 подали граждане Китая, на втором месте немцы, замыкает тройку лидеров Таиланд.