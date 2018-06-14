Туристы из Китая в России чаще других пользуются системой tax free. По данным Федеральной таможенной службы, их доля среди иностранных граждан превышает 80%. Следом идут граждане Латвии и Азербайджана.

«Первый чек tax free был выписан 10 апреля 2018 года, за прошедший период через таможенные органы прошло более 2,2 тыс. чеков на общую сумму свыше 400 млн рублей», — приводит заявление ведомства ТАСС.

Чаще всего системой возврата налога на добавленную стоимость (НДС) пользуются в Шереметьевской таможне — около 60%. Следующими по загруженности являются Домодедовская и Пулковская таможни.

10 апреля в Москве, Санкт-Петербурге и Красногорске в тестовом режиме заработала система tax free. Она позволяет гражданам иностранных государств, которые не входят в Евразийский экономический союз, возвращать НДС с покупок, совершенных на территории России. С 2019 года ее планируется распространить на все города.

Tax free распространяется на товары, приобретенные в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей. При этом возврат налога составит 10–12%. Туристы должны предоставить в аэропорту паспорт, чек о покупке и сам товар, после чего таможенники поставят соответствующую отметку.