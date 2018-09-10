В РФ разрабатывают способ идентификации в Сети с помощью облачной подписи

Российские специалисты сейчас разрабатывают механизм идентификации в интернете с помощью облачной подписи, которая позволит утверждать документы с мобильного устройства. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков.

«Сегодня существует электронная подпись. Но это долго, сложно, дорого, неудобно. А нам нужна простая и понятная облачная подпись, с помощью которой человек мог бы регистрировать все свои действия в интернете, проводить сделки», — цитирует его «РИА Новости».

Спецпредставитель главы государства пояснил, что пользователь сможет получить доступ в облачное хранилище, где располагается подпись, в том числе с мобильного устройства, и для дистанционной подписи документов не потребуется иметь при себе флешку с электронной подписью.

Вместе с тем Песков отметил, что для реализации этого проекта в первую очередь необходимо завершить процесс легализации электронных документов и электронных контрактов. «Здесь тоже ведется большая работа. Частично эту задачу нам помогает решить, в том числе, уже принятый законопроект по внедрению биометрии в банках», — пояснил чиновник.

После этого, по его словам, потребуется введение закона, который предполагает легализацию смарт-контрактов, которые предоставляются в форме программного кода без посредников. «Данный законопроект, как и документ по облачной подписи, будет рассмотрен депутатами Госдумы в осеннюю сессию», — отметил Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в будущем в России возможно создание специальных судов, которые будут рассматривать иски в области цифрового права, в том числе дела осужденных за репосты.