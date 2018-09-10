Уголовное дело в отношении погибшего экс-депутата Вороненкова направлено в суд

Уголовное дело против экс-депутата Государственной думы Дениса Вороненкова, который был застрелен в Киеве в марте прошлого года, передано в суд, сообщили в Следственном комитете России.

Бывший парламентарий обвиняется в организации мошенничества, связанного с попыткой хищения здания в Москве, и фальсификации единого государственного реестра юридических лиц.

«Следствием собрано достаточно доказательств причастности Вороненкова к указанным преступлениям, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта у отеля «Премьер-палас». В сопровождении охранника он выходил из здания гостиницы, когда к нему подошел неизвестный и несколько раз выстрелил из пистолета. Охранник успел ранить нападавшего ответным огнем, но позже убийца политика скончался в больнице.

Уголовное дело против бывшего депутата было возбуждено по заявлению предпринимателя Отари Кобахидзе в 2011 году. По версии следствия, он организовал рейдерский захват здания, в котором участвовали не менее шести человек, ныне осужденных. Фигуранты дела тогда дали показания на Вороненкова, но из-за депутатского иммунитета его не удалось привлечь к уголовной ответственности. Сын политика отказался от закрытия дела в связи со смертью отца, рассчитывая отстоять его невиновность в суде.