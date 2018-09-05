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Максакова заявила об открытии уголовного дела из-за угроз в ее адрес

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Фото: TASS/ZUMA/Sergii Kharchenko
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Экс-депутат Госдумы, певица Мария Максакова, проживающая в Киеве, заявила, что по факту угроз «украинских патриотов» в ее адрес возбуждено уголовное дело.

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«Моя охрана очень тщательно выполняет свои обязанности. Даже уголовное производство открыто по факту размещения угроз в Сети до того, как я узнала о них», — написала она в Facebook.

Накануне в Сети появилось видеообращение некоего Игоря Громова, который назвал себя общественным активистом и от имени украинских патриотов потребовал от Максаковай убраться из страны.

«Мария, мы знаем, что ты являешься, по сути, агентом влияния страны-агрессора в нашей стране — в Украине. Я обращаюсь к тебе с таким ультиматумом — покинуть территорию Украины в течение ближайших 72 часов», — заявил мужчина.

П его словам, в противном случае Максакова будет уничтожена.

Мария Максакова и ее муж депутат Денис Вороненков сбежали на Украину в 2016 году, где получили украинское гражданство. В СК полагают, что Вороненков таким образом пытался скрыться от следствия по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

23 марта 2017 года он был убит в центре Киева. В организации преступления обвиняют бывшего мужа Максаковой — российского бизнесмена Владимира Тюрина.

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