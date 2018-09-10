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Песков рассказал об отношении Киева к обмену осужденными

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Украинская сторона не демонстрирует готовности к обмену заключенными. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле не знают об обращениях осужденных на Украине россиян на имя президента РФ Владимира Путина.

«Мне неизвестно об этом. Я понимаю, что россияне, которые осуждены на Украине, хотят попасть обратно на Родину», — рассказал Песков журналистам 10 сентября.

Пресс-секретарь добавил, что в Москве не знают о готовности Киева обменять осужденных граждан РФ. Кроме того, по словам Пескова, «украинская сторона не выказывает необходимой гибкости» в вопросах освобождения россиян.

16 августа украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что 14 россиян хотят быть обменянными на украинцев.

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