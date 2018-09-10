Песков рассказал об отношении Киева к обмену осужденными
Украинская сторона не демонстрирует готовности к обмену заключенными. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле не знают об обращениях осужденных на Украине россиян на имя президента РФ Владимира Путина.
«Мне неизвестно об этом. Я понимаю, что россияне, которые осуждены на Украине, хотят попасть обратно на Родину», — рассказал Песков журналистам 10 сентября.
Пресс-секретарь добавил, что в Москве не знают о готовности Киева обменять осужденных граждан РФ. Кроме того, по словам Пескова, «украинская сторона не выказывает необходимой гибкости» в вопросах освобождения россиян.
16 августа украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что 14 россиян хотят быть обменянными на украинцев.