Песков рассказал об отношении Киева к обмену осужденными

Украинская сторона не демонстрирует готовности к обмену заключенными. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле не знают об обращениях осужденных на Украине россиян на имя президента РФ Владимира Путина.

«Мне неизвестно об этом. Я понимаю, что россияне, которые осуждены на Украине, хотят попасть обратно на Родину», — рассказал Песков журналистам 10 сентября.

Пресс-секретарь добавил, что в Москве не знают о готовности Киева обменять осужденных граждан РФ. Кроме того, по словам Пескова, «украинская сторона не выказывает необходимой гибкости» в вопросах освобождения россиян.

16 августа украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что 14 россиян хотят быть обменянными на украинцев.