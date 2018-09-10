«Очередным фейком» назвали в СБУ заявление ФСБ о сотрудничестве ведомства с ИГ

«Очередным фейком» назвали представители Службы безопасности Украины (СБУ) информацию Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о сотрудничестве украинского ведомства с международной террористической организацией ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ — ред.). Об этом в понедельник, 10 сентября, сообщает агентство УНН.

«Это очередной фейк ФСБ России, просто смешно комментировать», — заявили в СБУ.

Ранее в понедельник в ФСБ сообщили, что 9 сентября в Смоленской области задержали боевика ИГ Магомедова Меджида Габибулаевича 1988 года рождения, который по заданию запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор» и СБУ готовил убийство одного из лидеров самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

По предоставленной задержанным информации, украинские спецслужбы оказывают активную помощь боевикам ИГ для организации терактов в России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, добавили в ведомстве.

Сотрудничество украинских спецслужб с террористами не вызывает удивления, заявил президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«Злоба на Россию в украинских верхах до того сильна, что я не исключаю, что действительно они пошли на какое-то определенное сотрудничество даже с ИГ для того, чтобы навредить России и приступить к уничтожению лидеров ДНР и ЛНР», — цитирует Гончарова НСН.

Также президент ассоциации считает, что непроверенную информацию ФСБ заявлять не стала бы.