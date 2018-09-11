О том, что сегодня, 11 сентября, День трезвости, знает не так много людей. Но всего лишь через два дня наступит самый главный праздник для огромного числа людей. Пятница-пьяница, самый долгожданный день недели. О ней слагают песни и стихи, афоризмы и анекдоты, интернет в этот день наполняется радостными картинками и смешными статусами.

Что происходит в эту самую пятницу? Человек трудится на износ на нелюбимой работе с раннего утра до позднего вечера. Приходит домой, что-то ест и валится без сил на диван. Ему завтра снова вставать и идти. Разорвать этот замкнутый круг невозможно, как кажется. Краткую передышку дает лишь она — пятница, когда можно снять накопившиеся за неделю стресс и усталость. У меня есть знакомый, живущий строго в таком режиме, без исключений.

Мне это напоминает то, как человек после парилки прыгает в прорубь. Ух! — и ему хорошо на пару минут. Люди, которые после трудовой недельной бани сигают в алкоголь, не отдыхают, им это только кажется. Они лишь загоняют собственные проблемы внутрь, делают их глубже. На нелюбимой работе невозможно стать счастливым. Когда я пытаюсь говорить об этом со своим знакомым, он либо взрывается, либо приводит мне массу доводов в пользу такого вида существования. Главные аргументы: «все так живут» и «у меня высокая зарплата».

Между тем нелюбимая работа — это не проклятие, это творческий вызов, который тебе преподнесла жизнь. А большие деньги как раз могут принести одни проблемы. Ничего не меняя, человек проявляет не силу воли, как ему кажется, а, напротив, слабость. Он тратит душевные, психические силы и здоровье на работе, а в пятницу делает всё, чтобы сохранить этот мучительный статус-кво. Мой знакомый — человек очень талантливый, в свое время учившийся параллельно на двух факультетах университета, оба окончивший с отличием, полиглот, острослов, жадный до знаний. Я вижу, что он может переломить ситуацию. Получить еще одно образование (он сейчас работает в IT-отрасли), найти другую работу, открыть собственный бизнес, уехать в город своей мечты. Это значительно сложнее, чем нырнуть в привычную пятничную прорубь.

Но с каждой пятницей проблем в жизни становится всё больше и больше. Их невозможно не ощущать, но можно заглушить. Помните пьяницу из «Маленького принца»? «Почему ты пьешь?» — «Потому, что совестно». — «А почему тебе совестно?» — «Совестно пить». — «Тогда зачем же?..» Вот он, настоящий замкнутый круг, а вовсе не постылая работа, которая человеку досталась.

При чем тут совесть? При том, что речь идет именно о ней, о смелости заглянуть в себя, задать себе вопросы. Где я, что у меня с работой, с учебой, с личной жизнью, здоровьем, психикой, перспективами, родителями, любимыми, жизненными целями, друзьями? Дать ответы — это огромная работа.

Это неприятно. Гораздо приятнее верить в то, что благодаря кайфу ты живешь веселее и интереснее, чем скучные трезвенники. Мой упомянутый знакомый, к примеру, на полном серьезе гордится тем, что засыпает после «правильно» проведенной пятницы в метро, откуда его потом вышвыривают пинками стражи порядка. Ему кажется, что это круто, что его жизнь полна приключений. А заработанные таким трудом деньги либо просто теряются, либо бездарно тратятся на безумные затеи вроде пьяной поездки к морю на один день. В памяти от вояжа не остается ничего, зато есть чем похвастаться: я, мол, ярко живу.

Между тем в жизни человека, живущего трезво, интересных событий и острых ощущений гораздо больше. Ведь вся она — творческий вызов. Ему приходится непрерывно преодолевать себя. Чтобы быть счастливым, ему надо прилагать гораздо больше усилий, чем тем, кто употребляет алкоголь. Зато счастье он получает настоящее, а не суррогатное. И дорожит каждой минутой жизни, которая остается с ним, а не тонет в мутном водовороте дней.

Да, трезвому человеку не так просто среди «нормальных», пьющих людей. Простой пример: торжественное застолье. В обществе, где употребление спиртного превращается в ритуал, не так просто не пригубить рюмку в честь виновника торжества. Я вместо этого… произношу тосты. Если ты говоришь от сердца, если в твоих словах люди почувствуют искреннюю любовь к человеку, никто не обидится. Там, где есть любовь, материальный ритуал становится уже неважным. Этот способ действенный, но он прост только внешне. Нужно много работать самому, развиваться в любви, напрягать свою душу. Куда легче поднять рюмку и «уважить», но в таком подходе нет творчества.

Настоящее творчество, истинная любовь, интересная, полная и насыщенная жизнь с алкоголем несовместимы — как бы люди ни старались доказать обратное. Недавно я общался со своим знакомым, с которого начал свой рассказ. Он всё еще работает на своей ненавистной работе, но в другой должности, менее ответственной и высокооплачиваемой. Он больше не ездит в заграничные командировки на переговоры с партнерами: начальство заподозрило его в каких-то махинациях. Свободное время он теперь проводит в поликлинике. Болит спина, болит желудок, болит голова, как-то резко дал сбой весь организм. Я очень хочу верить, что эти болячки заставят его задуматься. Ему всего 35. Самое время начинать жить.

Для того чтобы праздником стала вся жизнь, каждый ее день, нужно совершить отчаянный прыжок — не в ледяную воду, не в пьяный дурман, а в незнакомый мир, сулящий путешественнику массу открытий. Отказ от алкоголя — это только начало увлекательного приключения длиною в жизнь. Вот он, настоящий праздник, который всегда с тобой. С Днем трезвости вас!

Автор — руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по благотворительности РПЦ