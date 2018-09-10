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На челябинском вокзале произошла утечка опасного вещества

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В Челябинске 8 сентября на железнодорожной станции обнаружили утечку опасного вещества в грузовом поезде. Инцидент не вызвал задержку поездов.

Как рассказал в понедельник начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности Александр Рымарев, информация поступила от диспетчера ЮУЖД. Химическая жидкость вытекала из грузового контейнера, стоявшего на железнодорожной платформе станции «Челябинск-Главный».

Поврежденный контейнер решили отбуксировать на станцию «Челябинск-Грузовой», сообщает ИА «Урал-пресс-информ». Угрозы для горожан не было.

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