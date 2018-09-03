Утечка хлора произошла на украинском предприятии

Утечка хлора произошла на складе хлора в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Госслужбе Украины по ЧС.

Сообщение о ЧС на территории склада на Никопольской улице в Кривом Роге поступило в службу спасения утром 3 сентября. По данным RT, произошла утечка 25–30 кг хлора, в результате чего образовалось облако газообразного хлора объемом порядка трех кубометров. Оно распространилось на площади 100 кв. м.

Для устранения последствий аварии прибыли 26 спасателей, которые спустя 40 минут ликвидировали облако опасного химического вещества.

В результате инцидента пострадала женщина 1964 года рождения, ее госпитализировали с подозрениями на отравление.

7 августа в Днепропетровской области зафиксировали утечку азотной кислоты из автоцистерны, которая перевозила 24 т опасного вещества.