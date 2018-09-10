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МЦК отметит двухлетие конкурсами и спектаклями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Московское центральное кольцо (МЦК) отметит свое двухлетие спектаклями, конкурсами и подарками. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы 10 сентября.

В понедельник на станциях «Деловой центр», «Лужники», «Площадь Гагарина», «Измайлово» и «Бульвар Рокоссовского» покажут «Приключение барона Мюнхгаузена на МЦК» и «Однажды на МЦК».

«Актеры в ярких сказочных костюмах будут ездить в поездах «Ласточка» вместе с пассажирами. На основных площадках праздника они раздадут угощения и сувениры на память: фирменное печенье «Тройка», конфеты, флажки и воздушные шары. <...> На станциях обустроят фотозоны для снимков на память о дне рождения МЦК», — сказано в сообщении на сайте.

Вечером на станции «Лужники» покажут представление с элементами светового шоу.

Также все желающие смогут принять участие в творческих конкурсах. Юным пассажирам предложат нарисовать поздравление для МЦК, победителя выберут интернет-пользователи.

Взрослых приглашают поучаствовать в фотоконкурсе: участники должны будут снять станцию метро или МЦК и выложить ее с поздравительным текстом. Победителям достанутся памятные призы.

За два года МЦК воспользовались 222 млн пассажиров, была открыта 31 станция.

6 сентября на МЦК был установлен новый рекорд перевозки пассажиров в сутки — в этот день услугами магистрали воспользовались 451 тыс. пассажиров.

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