МЦК отметит двухлетие конкурсами и спектаклями
Московское центральное кольцо (МЦК) отметит свое двухлетие спектаклями, конкурсами и подарками. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы 10 сентября.
В понедельник на станциях «Деловой центр», «Лужники», «Площадь Гагарина», «Измайлово» и «Бульвар Рокоссовского» покажут «Приключение барона Мюнхгаузена на МЦК» и «Однажды на МЦК».
«Актеры в ярких сказочных костюмах будут ездить в поездах «Ласточка» вместе с пассажирами. На основных площадках праздника они раздадут угощения и сувениры на память: фирменное печенье «Тройка», конфеты, флажки и воздушные шары. <...> На станциях обустроят фотозоны для снимков на память о дне рождения МЦК», — сказано в сообщении на сайте.
Вечером на станции «Лужники» покажут представление с элементами светового шоу.
Также все желающие смогут принять участие в творческих конкурсах. Юным пассажирам предложат нарисовать поздравление для МЦК, победителя выберут интернет-пользователи.
Взрослых приглашают поучаствовать в фотоконкурсе: участники должны будут снять станцию метро или МЦК и выложить ее с поздравительным текстом. Победителям достанутся памятные призы.
За два года МЦК воспользовались 222 млн пассажиров, была открыта 31 станция.
6 сентября на МЦК был установлен новый рекорд перевозки пассажиров в сутки — в этот день услугами магистрали воспользовались 451 тыс. пассажиров.