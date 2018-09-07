Движение поездов на МЦК полностью восстановлено после сбоя

Движение поездов «Ласточка» на МЦК полностью введено в график после сбоя. Об этом сообщается на странице столичной подземки в Twitter.

Движение поездов на #МЦК снова осуществляется в штатном режиме. Поезда останавливаются на всех станциях. — Московское метро (@MetroOperativno) 7 сентября 2018 г.

Сбой произошел утром 7 сентября. Поезда по часовой стрелке проходили станции «Шоссе Энтузиастов», «Соколиная Гора», «Измайлово» и «Локомотив» без посадки и высадки пассажиров, передает телеканал «360». Связано это было с поломкой одного из составов рядом с платформой «Андроновка».

Как отмечает ТАСС, для восстановления движения поездов специалисты использовали вспомогательный локомотив для буксировки остановившейся «Ласточки».

5 сентября поезда «Ласточка» Московского центрального кольца (МЦК) обновили рекорд перевозки пассажиров в сутки. В среду услугами магистрали воспользовалась 451 тыс. пассажиров.