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Движение поездов на МЦК полностью восстановлено после сбоя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Движение поездов «Ласточка» на МЦК полностью введено в график после сбоя. Об этом сообщается на странице столичной подземки в Twitter.

Сбой произошел утром 7 сентября. Поезда по часовой стрелке проходили станции «Шоссе Энтузиастов», «Соколиная Гора», «Измайлово» и «Локомотив» без посадки и высадки пассажиров, передает телеканал «360». Связано это было с поломкой одного из составов рядом с платформой «Андроновка».

Как отмечает ТАСС, для восстановления движения поездов специалисты использовали вспомогательный локомотив для буксировки остановившейся «Ласточки».

5 сентября поезда «Ласточка» Московского центрального кольца (МЦК) обновили рекорд перевозки пассажиров в сутки. В среду услугами магистрали воспользовалась 451 тыс. пассажиров.

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