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СК занялся гибелью женщины во время пожара на АЗС в Оренбуржье

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Следственный комитет проводит проверку по факту пожара на АЗС, произошедшего 4 сентября в селе Алексеевка Ташлинского района Оренбургской области. Во время инцидента пострадала заведующая складом ГСМ. А позже она скончалась. Следователи выясняют, почему возникло возгорание и кто может быть виновен в случившемся.

Как уточняет РИА «Оренбуржье», сообщение о пожаре на АЗС поступило на пульт дежурного в 16:45. Уже через 10 минут возгорание было ликвидировано. У пострадавшей были ожоги 80% поверхности тела.

Медики доставили ее в больницу, на следующий день она была переведена в ожоговый центр Оренбурга, где скончалась через несколько дней. Других пострадавших в результате инцидента не было.

7 сентября крупный пожар произошел в центральном парке Чебоксар. Следователи не исключают, что парк могли поджечь дети. В результате никто не пострадал, ущерб парку нанесен не был.

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