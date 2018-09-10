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Новую школу планируют построить в Макарове на Сахалине за 1,6 млрд рублей

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Новую школу на 800 мест планируют построить в Макарове Сахалинской области. Разработку проекта и строительство оценили почти в 1,6 млрд рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, здание образовательного учреждения планируют сделать двух- и трехэтажным. Общая площадь составит 10491,8 кв. м. Для школьников первых классов предусмотрен блок с отдельным входом, в котором разместят 12 учебных классов, игровые комнаты, кабинеты, спортзал и другие необходимые помещения, сообщает ИА SakhalinMedia.

Также в новой школе предусмотрены актовый зал на 350 мест, библиотека, медицинские и пищевые блоки, пресс-центр, кабинеты психолога с комнатой психологической разгрузки и зоны отдыха на каждом этаже. Для старшей школы построят 20 кабинетов, несколько спортзалов, в том числе для гимнастики, а также тренажерный зал для детей с ограничением спортивных нагрузок.

Стоимость разработки проекта и строительства оценили в 1 млрд 593 млн рублей. Средства планируют направить из федерального, областного и муниципального бюджетов. Завершить строительство предполагают в 2021 году. Подрядчик определится 28 сентября 2018 года.

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