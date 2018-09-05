Строительство школы завершили в Воронеже раньше срока

В микрорайоне Шилово в Воронеже 1 сентября открыла свои двери школа №103. Строительство объекта было завершено на четыре месяца раньше срока.

Торжественная церемония открытия состоялась в рамках всероссийского Дня знаний. В мероприятии принял участие врио губернатора Воронежской области Александр Гусев. Он поздравил всех с открытием школы и отметил, что в течение пяти лет правительство области планирует построить еще около 40 образовательных объектов, пишет ИА «Абирег».

На реализацию проекта было направлено порядка 719 млн рублей из консолидированного бюджета РФ. Строительство школы №103 было осуществлено по уже реализованному проекту — школе №102, которая находится на улице Шишкова.

Агентство уточняет, что новое образовательное учреждение и прилегающая к нему территория соответствует современным федеральным стандартам.