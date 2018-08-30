Самую большую школу открывают в Самарской области

В День знаний в Самарской области откроют самую крупную школу. В ней предусмотрены бассейн и кабинеты робототехники.

Школа в микрорайоне «Кошелев-парк» рассчитана на 1360 детей. Строительство велось в рекордные сроки. Площадь учреждения составляет 23 тыс. кв. м, на территории оборудованы футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, беговые дорожки. Об этом пишет НИА «Самара».

В одном крыле будет располагаться начальная школа, во втором расположены классы для средней и старшей школы. Между крыльями оборудован бассейн с длиной дорожки 25 м, спортзалы и два зала для гимнастики. Кроме того, в школе оборудованы кабинеты 3D-моделирования и робототехники. Отдельные помещения предусмотрены для домоводства.

Торжественное открытие школы запланировано на 1 сентября.