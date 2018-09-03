Сельская школа открылась в Липецкой области 1 сентября после капремонта

В селе Трубетчино Добровского района Липецкой области 1 сентября после капитального ремонта распахнула свои двери школа. С новым учебным годом ребят поздравили заместитель главы администрации области Юрий Таран и глава района Сергей Грибанов.

В 2018 году в образовательном учреждении был проведен капитальный ремонт кровли, ремонт внутренних помещений, а также проведена замена электропроводки, систем водоснабжения и водоотведения. Общая стоимость работ составила 8 млн рублей. Об этом сообщает Lipetskmedia.

Здание школы было построено в 1962 году. На данный момент в нем работают 24 преподавателя и насчитывается 166 учеников. В этом году порог школы в первый раз переступили 14 первоклашек.