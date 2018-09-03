Два кадетских класса открыли в Евпатории

В Евпатории открыли два кадетских класса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Кадетские классы под патронатом Следственного комитета России появились в школе № 16. Обучаться там будут ученики второго и шестого классов. В кадеты выбрали лишь тех учащихся, которые имеют хорошие оценки по образовательным дисциплинам и физкультуре, пишет КИА.

В торжественной церемонии 1 сентября приняли участие глава ГСУ СКР по Республике Крым Михаил Назаров, глава СК по городу Евпатория Дмитрий Кемайкин и другие.

Как пишет НСН, программа кадетских классов будет отличаться факультативными занятиями: для учащихся организуют строевую и спортивную подготовку, а также познакомят их с основами законодательства и права России. Кроме того, будет уделяться внимание и патриотическому воспитанию школьников.