Больше не занимать: кредитную нагрузку россиян предложили ограничить

Уровень долговой нагрузки заемщиков хотят ограничить законом. Россияне должны тратить на погашение кредитов не более 50% от совокупного дохода семьи. При превышении этого показателя банкам и микрофинансовым организациям запретят выдавать займы гражданам. Соответствующие поправки в законодательство разрабатывает комитет Госдумы по финансовому рынку, рассказал «Известиям» председатель комитета Анатолий Аксаков. Инициатива направлена на защиту граждан, однако те, чья долговая нагрузка окажется выше, в итоге могут пойти к «черным кредиторам».

Комитет Госдумы по финансовому рынку планирует осенью завершить разработку законопроекта, который ограничит долговую нагрузку на россиян. Изменения коснутся законов «О банках и банковской деятельности» и «О микрофинансовых организациях». На погашение всех кредитов семья сможет направить не более 50% совокупных доходов. Как отметил Анатолий Аксаков, выбор отметки 50% обусловлен мировой практикой.

Центробанк разрабатывает механизм регулирования потребительского кредитования на основе показателя долговой нагрузки, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора, не уточнив, какой уровень нагрузки в ЦБ считают приемлемым. Это делается «для обеспечения качественного роста кредитных портфелей банков, не приводящего к избыточной закредитованности населения», добавил представитель Банка России.

Как ранее сообщали «Известия», количество банковских клиентов, которые отдают на погашение кредитов половину месячного дохода, упало до минимума с 2015 года. Это следует из расчетов Национального бюро кредитных историй. По итогам первых шести месяцев 2018 года доля заемщиков с экстремальными долгами составила 12,5%, за аналогичный период 2015 года — 15,14%. Снижение нагрузки произошло за счет ипотеки, в сегменте необеспеченных займов доля заемщиков с высокими расходами на обслуживание долга остается постоянной, пояснили в Центробанке. Ключевую роль в снижении долговой нагрузки населения сыграли программы рефинансирования. Услуга позволяет погасить кредит, взяв его в другом банке под более низкий процент.

По информации БКИ «Эквифакс», сейчас в среднем по стране граждане тратят на выплату кредита 40% дохода. Комфортный уровень нагрузки — до 35–40% от дохода семьи, приемлемый — до 50%, считает вице-президент СМП-банка Роман Цивинюк.

Когда семья отдает до 50% совокупного дохода на уплату процентов по кредитам и займам, она находится в финансовом и психологическом равновесии, долг не кажется большим и неподъемным и даже потеря одним из членов семьи своего рабочего места позволит вносить платежи, полагает гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов.

Однако инициатива несет в себе и определенные риски. Так, многое зависит от уровня дохода конкретного человека, его финансовой грамотности и способности к личному финансовому планированию, считает директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов. Вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев не считает нужным запрещать выдавать кредиты при превышении уровня долговой нагрузки. Если человек отдает на погашение займа 51–52% дохода и банки с МФО откажут ему в выдаче займа, он пойдет к «черным кредиторам», подчеркнул эксперт.

Необходимо ввести механизм ответственности и кредитора, и заемщика, считает Эльман Мехтиев. Если банк или МФО выдали кредит человеку с уровнем долговой нагрузки, превышающим 50% от дохода семьи, при подтвержденном доходе через БКИ, они не вправе требовать с заемщика проценты, штрафы и пени за просрочку. Если же гражданин обманул банк или МФО, предоставив ложную информацию о своем доходе, он должен выплатить кредит или подать заявление о банкротстве, добавил эксперт.

В целом инициатива направлена на защиту граждан. Ряд стран уже ограничили долговую нагрузку законодательно. Например, согласно исследованию Банка России, в Литве максимальная долговая нагрузка ограничена 40% от дохода семьи, в отдельных случаях показатель может быть увеличен до 60%. В Канаде максимальная нагрузка — 42%, однако только для ипотечных кредитов. В Израиле банк не может одобрить жилищный кредит, по которому показатель долговой нагрузки будет превышать 50%. Это важный механизм защиты потребителя от проблем, связанных с невозможностью погасить взятые на себя обязательства.