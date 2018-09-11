Прямой эфир

Больше не занимать: кредитную нагрузку россиян предложили ограничить

Банкам и МФО запретят выдавать кредит, если платежи по нему будут превышать половину дохода
0
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уровень долговой нагрузки заемщиков хотят ограничить законом. Россияне должны тратить на погашение кредитов не более 50% от совокупного дохода семьи. При превышении этого показателя банкам и микрофинансовым организациям запретят выдавать займы гражданам. Соответствующие поправки в законодательство разрабатывает комитет Госдумы по финансовому рынку, рассказал «Известиям» председатель комитета Анатолий Аксаков. Инициатива направлена на защиту граждан, однако те, чья долговая нагрузка окажется выше, в итоге могут пойти к «черным кредиторам».

Комитет Госдумы по финансовому рынку планирует осенью завершить разработку законопроекта, который ограничит долговую нагрузку на россиян. Изменения коснутся законов «О банках и банковской деятельности» и «О микрофинансовых организациях». На погашение всех кредитов семья сможет направить не более 50% совокупных доходов. Как отметил Анатолий Аксаков, выбор отметки 50% обусловлен мировой практикой.

Центробанк разрабатывает механизм регулирования потребительского кредитования на основе показателя долговой нагрузки, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора, не уточнив, какой уровень нагрузки в ЦБ считают приемлемым. Это делается «для обеспечения качественного роста кредитных портфелей банков, не приводящего к избыточной закредитованности населения», добавил представитель Банка России.

Как ранее сообщали «Известия», количество банковских клиентов, которые отдают на погашение кредитов половину месячного дохода, упало до минимума с 2015 года. Это следует из расчетов Национального бюро кредитных историй. По итогам первых шести месяцев 2018 года доля заемщиков с экстремальными долгами составила 12,5%, за аналогичный период 2015 года — 15,14%. Снижение нагрузки произошло за счет ипотеки, в сегменте необеспеченных займов доля заемщиков с высокими расходами на обслуживание долга остается постоянной, пояснили в Центробанке. Ключевую роль в снижении долговой нагрузки населения сыграли программы рефинансирования. Услуга позволяет погасить кредит, взяв его в другом банке под более низкий процент.

По информации БКИ «Эквифакс», сейчас в среднем по стране граждане тратят на выплату кредита 40% дохода. Комфортный уровень нагрузки — до 35–40% от дохода семьи, приемлемый — до 50%, считает вице-президент СМП-банка Роман Цивинюк.

Когда семья отдает до 50% совокупного дохода на уплату процентов по кредитам и займам, она находится в финансовом и психологическом равновесии, долг не кажется большим и неподъемным и даже потеря одним из членов семьи своего рабочего места позволит вносить платежи, полагает гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов.

Однако инициатива несет в себе и определенные риски. Так, многое зависит от уровня дохода конкретного человека, его финансовой грамотности и способности к личному финансовому планированию, считает директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов. Вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев не считает нужным запрещать выдавать кредиты при превышении уровня долговой нагрузки. Если человек отдает на погашение займа 51–52% дохода и банки с МФО откажут ему в выдаче займа, он пойдет к «черным кредиторам», подчеркнул эксперт.

Необходимо ввести механизм ответственности и кредитора, и заемщика, считает Эльман Мехтиев. Если банк или МФО выдали кредит человеку с уровнем долговой нагрузки, превышающим 50% от дохода семьи, при подтвержденном доходе через БКИ, они не вправе требовать с заемщика проценты, штрафы и пени за просрочку. Если же гражданин обманул банк или МФО, предоставив ложную информацию о своем доходе, он должен выплатить кредит или подать заявление о банкротстве, добавил эксперт.

В целом инициатива направлена на защиту граждан. Ряд стран уже ограничили долговую нагрузку законодательно. Например, согласно исследованию Банка России, в Литве максимальная долговая нагрузка ограничена 40% от дохода семьи, в отдельных случаях показатель может быть увеличен до 60%. В Канаде максимальная нагрузка — 42%, однако только для ипотечных кредитов. В Израиле банк не может одобрить жилищный кредит, по которому показатель долговой нагрузки будет превышать 50%. Это важный механизм защиты потребителя от проблем, связанных с невозможностью погасить взятые на себя обязательства.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017