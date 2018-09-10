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В пустотах под космодромом «Восточный» обвинили «Спецстрой»

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Полости, обнаруженные под космодромом Восточный, образовались из-за некачественно залитого бетона, сообщили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

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5 сентября «Роскосмос» проинформировал о том, что в грунте под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2» обнаружены пустоты. 

Как отметили в ЦЭНКИ, по результатам проверки некачественную заливку бетона допустил прежний подрядчик — Спецстрой России. Кроме того, у центра есть еще ряд претензий к данной компании. 

Вместе с тем в пресс-службе указали, что этот строительный брак не имеет критического характера и будет устранен собственными силами «Роскосмоса» до 5 октября 2018 года. 

Также силами госкорпорации и специалистов отрасли будут проводиться параллельные проверки и контроль объектов космодрома, чтобы исключить любую нештатную ситуацию, отмечает «Интерфакс».

«Роскосмос» указал, что на ликвидацию пустот необходимо 4,57 млн рублей. Работы осуществит компания «Адонис» из Благовещенска.

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