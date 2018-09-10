В грунте под стартовым комплексом космодрома «Восточный» нашли пустоты

В грунте под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме «Восточный» обнаружены пустоты, они будут ликвидированы за 4,57 млн рублей. Соответствующая информация размещена «Роскосмосом» на сайте госзакупок.

Отмечается, что работы по ликвидации пустот под железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания сооружения первого стартового комплекса ракеты-носителя «Союз-2» выполнит компания «Адонис» из Благовещенска. Заказчиком работ выступил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в «Роскосмос»), сообщает «РИА Новости».

Строительство Восточного в Амурской области ведется с 2012 года. Это будет первый национальный космодром гражданского назначения, который обеспечит России независимый доступ в космическое пространство. Возведение первого стартового комплекса под ракеты «Союз» завершилось в 2016 году, первый пуск оттуда был выполнен 28 апреля 2016-го. Планируется, что первый запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с нового объекта должен состояться в конце 2021 года.

21 августа сообщалось, что на космодроме Восточный началось строительство инфраструктуры, необходимой для подготовки запусков ракет-носителей «Ангара» и универсального стартового комплекса космического ракетного комплекса «Амур».