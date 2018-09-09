СМИ сообщили о возможном переносе четвертого пуска с Восточного

Пуск ракеты «Союз-2.1а», который запланирован на 26 декабря 2018 года и должен стать четвертым в истории космодрома Восточный, может не состояться из-за нехватки комплектующих для спутников. Об этом сообщило «РИА Новости» в воскресенье, 9 сентября, со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, график сборки предполагает, что поставка бортового оборудования для космических аппаратов должна быть завершена 30 сентября. И в этом случае корпорация ВНИИЭМ успеет провести монтаж оборудования и целевой аппаратуры на борт спутников, завершить сборку космических аппаратов и провести полный цикл их испытаний.

«При задержке поставок комплектующих более чем на неделю своевременная сборка космических аппаратов, проведение комплекса их заводских испытаний и своевременная поставка на космодром становятся проблематичными и грозит переносом пуска на 2019 год», — отметил источник.

Ракета-носитель должна вывести на орбиту спутники «Канопус-В» номер 5, «Канопус-В» номер 6. Комплектующие необходимы для производства этих спутников, сама ракета и разгонный блок уже находятся на космодроме.

Космические аппараты серии «Канопус-В» предназначены для высокодетального дистанционного зондирования Земли. Имея массу около 500 кг, они относятся к малым спутникам. Предназначены для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.

Пуск «Союза-2.1а» с «Канопусами» должен стать четвертым пуском в истории российского дальневосточного космодрома. Предыдущие состоялись 28 апреля 2016 года, 28 ноября 2017 года (аварийный) и 1 февраля 2018 года.

25 июня глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что планирует пересмотреть программу пусков на космодроме Восточный и совершать их ежемесячно.