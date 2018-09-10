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Глава Амурской области пообещал ликвидировать пустоты под «Восточным»

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Cтроители ликвидируют все полости, обнаруженные под космодромом Восточный, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов в понедельник, 10 сентября.

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Так он прокомментировал опубликованную «Роскосмосом» информацию о том, что в грунте под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2» обнаружены пустоты. 

«Первый раз слышу. Все эти полости, все эти технические проблемы возникают всегда. В любом строительном технически сложном объекте возникают всегда какие-нибудь трещины, какие-нибудь перекосы», — приводит слова Орлова «РИА Новости».

Чиновник заверил, что специалисты с соответствующим образованием все эти полости исправят. 

Как подчеркивает губернатор, «Восточный» — это потрясающий объект по уровню технических решений. 

«Роскосмос» опубликовал данные о пустотах 5 сентября, указав, что на их ликвидацию необходимо 4,57 млн рублей. Работы осуществит компания «Адонис» из Благовещенска.

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