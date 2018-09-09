СМИ сообщили о состоянии матери президента Молдавии после ДТП

Мать президента Молдавии Игоря Додона получила серьезные ранения в результате автомобильной аварии с участием кортежа главы государства. Об этом 9 сентября пишут местные СМИ.

«В результате дорожной аварии серьезно пострадала мать Игоря Додона», — пишет молдавская редакция портала «Блокнот».

Ранее журналисты сообщили, что на трассе Страшены–Калараш кортеж президента столкнулся с грузовиком.

По информации портала, совершавший обгон машины грузовик выехал на встречную полосу, где и врезался в автомобиль президента и джип его охраны. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

По сообщению советника главы государства Максима Лебединского в Facebook, сам Додон не пострадал. Позднее президент по телефону подтвердил информацию ТАСС, что с ним «все ок».