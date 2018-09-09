Появилось видео с места ДТП с участием машины президента Молдавии
В Сети появились первые кадры с места ДТП на трассе Страшены–Калараш в Молдавии. В одном из автомобилей находился президент республики Игорь Додон.
По данным советника главы государства Максима Лебединского, Додону медицинская помощь не понадобилась.
«Игорь Додон чувствует себя хорошо», — написал он в Facebook, пообещав рассказать подробности ДТП чуть позже.
Ранее, 9 сентября, местные СМИ сообщили, что кортеж президента столкнулся с грузовиком, в результате чего один из автомобилей перевернулся.