Появилось видео с места ДТП с участием машины президента Молдавии

В Сети появились первые кадры с места ДТП на трассе Страшены–Калараш в Молдавии. В одном из автомобилей находился президент республики Игорь Додон.

По данным советника главы государства Максима Лебединского, Додону медицинская помощь не понадобилась.

«Игорь Додон чувствует себя хорошо», — написал он в Facebook, пообещав рассказать подробности ДТП чуть позже.

BREAKING NEWS: Președintele R. Moldova, implicat într-un accident grav de circulație. Dodon, transportat la spital - https://t.co/UMqOmZOWcl pic.twitter.com/lN5U76D0ek — Adpres Media (@AdpresRo) September 9, 2018

Ранее, 9 сентября, местные СМИ сообщили, что кортеж президента столкнулся с грузовиком, в результате чего один из автомобилей перевернулся.