Песков прокомментировал слова Эрдогана о новой встрече с Путиным

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились продолжить общение. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления турецкого лидера о том, что он планирует встретиться с Путиным после своей поездки в Германию.

«Президенты договорились продолжить общение», — сказал Песков в комментарии агентству «РИА Новости».

Несколько часов назад на пресс-конференции президент Турции заявил о новой возможной встрече с президентом России после 27–28 сентября.

7 сентября в Тегеране состоялся трехсторонний саммит России, Турции и Ирана, на котором лидеры стран Путин, Эрдоган и Роухани приняли совместную декларацию по урегулированию сирийского конфликта мирным путем.