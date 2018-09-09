Открылась разрушенная при теракте 11 сентября станция метро Нью-Йорка

Спустя 17 лет открылась станция нью-йоркского метро Cortlandt Street, разрушенная при теракте 11 сентября 2001 года.

Как сообщает 8 сентября телеканал CBS, станция находилась непосредственно под Всемирным торговым центром. После разрушения башен-близнецов она оказалась под завалами.

В субботу ее открыли под новым названием WTC Cortlandt. За всё время реконструкции станции стоимость проекта возросла с $69 млн до $158 млн.

По данным же газеты The New York Times, восстановление станции, начавшееся в 2015 году, обошлось в $181 млн.

Новый облик станции существенно отличается от прежнего. Стены украшены мозаикой с текстом Декларации независимости США и Всеобщей декларации прав человека ООН.

11 сентября 2001 года террористы «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских самолета и направили два из них в небоскребы Всемирного торгового центра, еще один рухнул на Пентагон, а последний, направленный либо на здание Белого дома, либо на Капитолий, упал в штате Пенсильвания.

Жертвами атак стали около 3 тыс. человек.