Шкурный интерес: кто в США ответит за поддержку «Аль-Каиды»

Правители принимают глобальные решения, но не несут за них ответственности собственной шкурой. В этом главная суть современной интервенционистской позиции США, уверен автор термина «черный лебедь» Нассим Талеб. Литературный критик Константин Мильчин представляет книгу недели — специально для портала iz.ru.

Нассим Николас Талеб

Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни

М.: «КоЛибри», «Азбука-Аттикус», 2018. Перевод с английского Н. Караева.

Начало этой книги очень понравится многим российским читателям. Она начинается с критики американских интервенционистов, той части американского истеблишмента, которая выступает за свержение диктатур и установление демократий. На них Нассим Николас Талеб, трейдер, мудрец, публицист, американец ливанского происхождения и толковый тролль, обрушивается со всей своей силой. Кажется, что ты читаешь не американскую книгу, а колонку на каком-нибудь российском патриотическом сайте. «Эти интервенционисты и их дружки из Госдепартамента США помогали создавать, обучать и поддерживать исламистских повстанцев, в то время «умеренных», а впоследствии развившихся в часть «Аль-Каиды» (организация, запрещенная в РФ), которая 11 сентября 2001 года взорвала нью-йоркские небоскребы. Интервенционисты загадочным образом забыли о том, что «Аль-Каида» и сама сложилась из «умеренных повстанцев», созданных (или поддержанных) США ради борьбы с Советской Россией, потому что, как мы увидим, мышление этих образованных людей таких рекурсий не допускает».

Талеб Нассим Николас Талеб Фото: Global Look Press/Nick Cunard

Талеб критикует интервенционистов как частный случай общей проблемы: люди принимают решения, не неся ответственности за свои поступки. Шкура из названия книги говорит об этом же самом. Нет личного риска, нет ответственности. Нет ответственности — сомнительные решения. Врач знает, что, когда он оперирует, он рискует своей репутацией, карьерой и, возможно, даже личной свободой. Пилот самолета знает, что если он облажается, то и он не уцелеет. Плохие пилоты лежат на дне Атлантики, плохие водители ржавеют в кювете.

А вот среди тех, кто принимает роковые решения в финансовой сфере, решения о вторжениях в другие государства, нет тех, кто при этом рискует своей шкурой. И снова цитата, на сей раз он обрушивается на так называемых интеллектуалов — «людей, живущих в бреду, буквально умственно отсталых просто потому, что им не нужно платить за последствия своих действий; они повторяют выхолощенные современные лозунги (скажем, твердят о «демократии», поощряя головорезов; демократия — то, о чем они читали, когда учились в университете). Вообще, когда человек употребляет абстрактные современные словечки, можно сделать вывод, что он получил какое-то образование (но недостаточное или не по той специальности) — и ни перед кем ни за что не отвечает».

Хорошо решать судьбы других стран, ничем не рискуя, «из загородного дома с регуляцией теплового режима, гаражом на две машины, собакой и маленькой игровой площадкой, на которой растет трава без пестицидов, чтобы сверхзащищенным 2,2 ребенка не дай бог не был нанесен какой-либо вред».

Вавилонский царь Хаммурапи был умнее, хоть и жил без малого 4 тыс. лет назад. В его законах, первых из сохранившихся документов подобного типа, всё четко прописано: «Если строитель построил человеку дом и свою работу сделал непрочно, а дом, который он построил, рухнул и убил хозяина, то этот строитель должен быть казнен». Разумное правило. Отвлечемся немного от чужих шкур. Поговорим лучше о Николасе Талебе. В России о нем узнали ближе к концу нулевых, сперва это были даже не его книги, а восторженные упоминания о них в других книгах. Это было похоже на легенду: живет где-то в Америке хитрый и едкий ливанец, он трейдер, который всегда в плюсе, даже в мировой криви 2008 года он сохранил свои деньги и деньги клиентов, а еще он разработал концепцию «черного лебедя», некой случайности, которую невозможно предусмотреть. «Черный лебедь» стал фирменным знаком Талеба. В книге он в общих чертах объяснял вероятность его появления и критиковал тех, кто верит статистике. «Лебедей» статистика не объясняет, не предсказывает, и ее адепты страдают от них гораздо сильнее. Что характерно, точного рецепта поимки «лебедей» Талеб не давал, что усиливало восторг и одновременно заставляло нас заподозрить тут некоторое жульничество. При этом мозги «лебедь» и правда неплохо прочищал.

Талеб Обложка книги «Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни» Фото: facebook.com

То же самое и в новой книге. Много рассуждений, много критики, но почти никакой конкретики. Зато имеются афоризмы. «Мы всегда были безумны, но не могли уничтожить мир. Сейчас мы это можем». Или: «Вам ни за что не убедить кого-то в том, что он не прав; это может сделать только реальность». Или: «Без шкуры на кону нет эволюции». Никаких точных рецептов тут нет. Хотя, возможно, это и есть признак настоящей честной книги.